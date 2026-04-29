Treinador do Friburgo compara Sporting de Braga aos `grandes` de Portugal

"É difícil perceber que equipa o Braga vai apresentar, são uma equipa que já jogou uma meia-final [em 2011]. Nós, não temos muita experiência, ainda não tínhamos estado nesta fase, mas podemos garantir muita motivação e vontade. Estamos com muita energia", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira, que terá lugar no Minho.

O treinador, de 41 anos, tem uma longa ligação ao Friburgo, com 18 temporadas consecutivas: 10 como jogador, seis como adjunto e as duas últimas como treinador principal.

Oitavo classificado da Bundesliga, o Friburgo está pela primeira vez nas `meias` da Liga Europa depois de eliminar nos quartos de final uma equipa espanhola, o Celta de Vigo, com um concludente 6-1 no agregado das duas mãos (3-0 em casa e 3-1 fora).

O técnico alemão destacou a vitória do Sporting de Braga diante do Betis, na ronda anterior da Liga Europa, considerando que a equipa de Carlos Vicens "merece estar na meia-final".

"Venceram uma equipa forte da Liga espanhola, sobretudo fora e, depois de terem estado a perder 2-0, deram a volta e ganharam por 4-2. Demonstraram que são uma equipa muito forte do ponto de vista mental. Tem muita posse de bola e pode comparar-se aos grandes clubes de Portugal", frisou.

O treinador admitiu que o facto do Sporting de Braga ter mais experiência europeia "pode ajudar" a equipa portuguesa, mas notou que o Friburgo é uma equipa de "caráter", alertando ainda para a importância de ter "equilíbrio emocional".

A equipa germânica vem de duas derrotas pesadas, uma por 4-0, no campeonato, no reduto do Borussia Dortmund, no domingo, e outra três dias antes, com o Estugarda, em que falhou o apuramento para a final da Taça da Alemanha (2-1, após prolongamento).

Schuster, contudo, rejeitou um impacto negativo para o jogo com os minhotos, mas frisou a importância do último passe: "Faz diferença, temos que ser mais assertivos nesse aspeto".

O defesa esquerdo Jan-Niklas Beste, que teve uma passagem fugaz pelo Benfica na primeira metade da época passada, disse conhecer bem o Sporting de Braga, deixando elogios não só aos minhotos como ao estádio municipal da cidade, que, considera, cria "um grande ambiente".

"É uma equipa muito técnica, tem muitas soluções, com muito boa mentalidade, como vimos contra o Betis. Este não é um jogo qualquer, vão ser dois jogos para chegar à final e vamos tentar jogar da melhor forma possível", salientou.

O jogador de 27 anos referiu ser "um sonho" jogar a meia-final da Liga Europa e garantiu que os jogadores estão "muito motivados" para defrontar o Sporting de Braga, acrescentando ainda que continua a acompanhar a atualidade do clube da Luz e que mantém contacto com jogadores como Leandro Barreiro ou Pavlidis.

Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.

À mesma hora, a outra meia-final vai colocar frente a frente duas formações inglesas, com o Aston Villa a visitar o Nottingham Forest, equipa treinada pelo português Vítor Pereira e que eliminou o FC Porto nos `quartos`.