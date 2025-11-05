Treinador do Genk atribui favoritismo ao Sporting de Braga, mas quer vencer

“Se o Braga é favorito? Sim, jogam em casa, têm nove pontos e isso diz muito porque poucas equipas têm essa pontuação na Liga Europa. Não é fácil. Têm um jogo difícil no domingo [com o Moreirense] e talvez mudem alguns jogadores”, projetou na conferência de imprensa de antevisão.



O treinador alemão considerou o Sporting de Braga “um grande clube, que joga muito bom futebol, uma equipa de muita posse de bola".



"Teve 65% de posse de bola no terreno do FC Porto e vai ser uma luta difícil para nós”, disse, referindo-se ao encontro de domingo dos minhotos diante dos 'dragões', para a I Liga.



Thorsten Fink, contudo, vincou: “Somos suficientemente fortes para vencer aqui, também somos uma equipa que gosta de ter a bola, temos jogadores rápidos na frente, mas temos que estar a 100% para ganhar”.



O técnico destacou o médio Grillitsch e o defesa central Arrey-Mbi, que disse conhecer do campeonato alemão, considerando ainda que os minhotos têm bons médios, além de Fran Navarro, "um avançado de qualidade”.



O defesa Matte Smets frisou nunca ter jogado contra uma equipa portuguesa, mas depois de ter visto alguns jogos do Sporting de Braga, nomeadamente o de domingo com o FC Porto, da I Liga (derrota por 2-1), concluiu que “é uma equipa de grande qualidade”.



“Temos que estar preparados e a 100% porque não vai ser um jogo fácil”, disse.



Depois de um período menos positivo houve uma reação coletiva, “com a ajuda do treinador”, e o Genk já vai em seis jogos seguidos sem perder, nas diferentes competições.



“Voltámos a ter confiança e alegria a jogar futebol. Temos estado muito bem nos últimos jogos, mantido a baliza a zero e queremos continuar neste bom momento”, disse o defesa.



Genk, 19.º classificado, com quatro pontos, e Sporting de Braga, segundo, com nove, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo húngaro Balázs Berke.



