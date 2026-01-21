Treinador do Nottingham recusa favoritos e revela baixa de Igor Jesus

“Não, não vemos as coisas dessa forma. O Braga é uma de muita valia, o seu treinador também, trabalhou com o Pep Guardiola. Estamos preparados, para, com a nossa mentalidade e de forma organizada, podermos ganhar”, disse.



Sean Dyche considerou o Sporting de Braga como uma equipa predominantemente de posse: “Mas, não são ingénuos, o que não é de admirar de um treinador que trabalhou com Guardiola”.



“Sei que podem alterar essa forma de jogar, conforme o jogo podem jogar mais na profundidade”, disse.



O Nottingham Forest está perto do grupo que se apura diretamente para os oitavos de final, precisando de somar pontos com o Sporting de Braga e com os húngaros do Ferencvaros (em casa, a 29 de janeiro).



“Não posso controlar o que se passou antes, mas, desde que cheguei [a substituir Nuno Espírito Santo], temos feito o nosso trajeto, somando pontos. Não damos nenhum desses jogos como garantidos, são jogos para serem encarados de forma muito séria. Idealmente, queremos passar, mas é complicado. Temos que manter esta dinâmica e o objetivo é vencer amanhã [quinta-feira]”, disse.



O técnico revelou que o avançado Igor Jesus, titular diante do Arsenal (0-0), na última jornada do campeonato inglês, é baixa de última hora.



Por seu lado, o médio Ryan Yates elogiou o Sporting de Braga, “uma equipa cheia de qualidade e com muitos jogadores com muita técnica”, destacando João Moutinho.



“Joguei contra ele no Wolverhampton e troquei de camisola com ele”, revelou.



A turma inglesa é 11.ª classificada, com 11 pontos, a dois do Sporting de Braga, sétimo. Nottingham Forest e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo croata Igor Pajac.