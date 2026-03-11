Futebol Internacional
Treinador português Rui Jorge assume seleção de sub-20 do Azerbaijão
O treinador português Rui Jorge é o novo selecionador sub-20 do Azerbaijão, anunciou a federação de futebol local (AFFA), com o antigo defesa a regressar ao ativo depois de ter deixado os sub-21 de Portugal.
A candidatura de Rui Jorge foi aceite pelo Comité Executivo da AFFA em 19 de fevereiro e, após completar todos os procedimentos legais, foi anunciado como novo selecionador da equipa de sub-20.
O grande objetivo do treinador português será o Mundial de sub-20 de 2027, que vai ser organizado em conjunto por Azerbaijão e Uzbequistão.
O antigo internacional português, de 52 anos, começou a carreira de treinador nos juniores do Belenenses – ainda dirigiu dois jogos da equipa principal dos ‘azuis’ –, antes de assumir, entre 2011 e 2025 a seleção de sub-21 de Portugal.
O grande objetivo do treinador português será o Mundial de sub-20 de 2027, que vai ser organizado em conjunto por Azerbaijão e Uzbequistão.
O antigo internacional português, de 52 anos, começou a carreira de treinador nos juniores do Belenenses – ainda dirigiu dois jogos da equipa principal dos ‘azuis’ –, antes de assumir, entre 2011 e 2025 a seleção de sub-21 de Portugal.