Treinador Vítor Campelos ruma à Eslovénia para assumir comando do Celje

“O Celje anuncia que Vítor Campelos assumirá o comando da equipa a partir de hoje. O treinador de 50 anos, que possui experiência em diversos clubes portugueses, assinou contrato com o clube até 31 de maio de 2028”, lê-se no comunicado divulgado.



Natural de Guimarães, o técnico foi adjunto de Toni entre 2007/08 e 2012/13, no Al-Ettifaq e no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e no Tractor, do Irão, antes de iniciar o percurso como treinador principal na equipa B do Videoton, clube da Hungria que hoje se designa MOL Fehervár.



Vítor Campelos regressou a Portugal para orientar o Trofense, da II Liga, em 2014/15, antes de assumir a equipa B do Vitória de Guimarães, entre 2015/16 e 2017/18, período em que se estreou na I Liga, como treinador interino, num jogo com o Marítimo (derrota por 3-2), em 2017/18.



O treinador começou a época 2019/20 no outro clube de Guimarães na I Liga, o Moreirense, e regressou à Arábia Saudita nessa época, para representar o Al-Taawoun, antes de voltar a solo luso para representar o Desportivo de Chaves entre 2020/21 e 2022/23, período em que alcançou uma promoção da II à I Liga, na temporada 2021/22.



O ‘timoneiro’ vimaranense passou ainda por Gil Vicente (2023/24) e AVS (2024/25), sempre no principal escalão, antes de rumar à Eslovénia, para liderar uma equipa que começou a época sob o comando do espanhol Albert Riera, agora ao ‘leme’ do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e que foi orientada pelo adjunto Ivan Mayevski nos cinco jogos anteriores.



A estreia de Vítor Campelos está agendada para domingo, às 16:30 locais (15:30 de Lisboa), horário em que o líder Celje, com 50 pontos após 24 jogos, visita o segundo classificado, Koper, com 45 pontos após 25 jogos.