UEFA anuncia em dezembro anfitrião do Euro2029 feminino a que Portugal concorre





Cinco países formalizaram interesse na organização



Portugal é um dos cinco países candidatos à organização da fase final do Campeonato da Europa feminino que se realiza em 2029.





Em setembro a Direção da Federação portuguesa de Futebol anunciou a intenção de apresentar a sua candidatura ao evento, proposta que a UEFA já confirmou ter aceitado.



Portugal é um dos cinco países que pretende acolher o Euro’29, conforme se lê em comunicado divulgado pela UEFA: «Alemanha, Itália, Polónia e Portugal declararam interesse em organizar a edição de 2029 da competição da UEFA, assim como as federações da Dinamarca e Suécia, numa candidatura conjunta».











Além de Portugal, figuram entre as quatro propostas finais, as candidaturas de Alemanha, Polónia, e a conjunta apresentada pela Dinamarca e pela Suécia.Em comunicado, a UEFA refere que as apresentações finais das candidaturas e a cerimónia de anúncio terão lugar na sua sede, a Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.Portugal, que justificou a sua candidatura com a experiência na organização de grandes eventos, foi anfitrião da final da Liga dos Campeões feminina, em Alvalade, e integra a organização conjunta do Mundial2030 masculino com Espanha e Marrocos.