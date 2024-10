UEFA confirma cinco candidaturas ao Euro2029 feminino de futebol

“Alemanha, Itália, Polónia e Portugal declararam interesse em organizar a edição de 2029 da competição da UEFA, assim como as federações da Dinamarca e Suécia, numa candidatura conjunta”, especificou o organismo.



De acordo com a UEFA, estas candidaturas, cujo prazo final estava fixado em 24 de setembro, demonstram “o crescimento europeu do futebol feminino em diferentes regiões e o interesse generalizado nas competições da UEFA”.



A escolha da edição de 2029 acontecerá em dezembro de 2025, no ano em que se realiza na Suíça o próximo Europeu, entre 02 e 27 de julho.