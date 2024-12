UEFA pune Sérvia após incidente de adeptos com bandeira da Albânia

No dia em que o sorteio da qualificação europeia para o Mundial2026 colocou Sérvia e Albânia no mesmo grupo de apuramento, a UEFA divulgou o castigo aos sérvios, depois de os seus adeptos tentarem queimar num jogo na Suíça a bandeira albanesa.



O incidente aconteceu em jogo da Liga das Nações, com os adeptos visitantes a queimarem a bandeira da Albânia e quando os jogadores helvéticos, nomeadamente o capitão Granit Xhaka, têm ligações familiares à Albânia e Kosovo.



A Sérvia fica assim proibida de vender bilhetes para os seus dois próximos jogos fora e terá também partes do estádio encerradas em dois jogos em casa, em sanções a aplicar em parte em março, quando defrontar a Áustria em ‘play off’ da Liga das Nações.



O jogo entre Sérvia e Albânia, de apuramento para o Mundial2026, integrado no grupo K e que inclui também Inglaterra, Letónia e Andorra, será o primeiro entre os dois países desde o incidente na qualificação para o Euro2016.



O jogo, que decorria em outubro de 2014, em Belgrado, foi suspenso, quando um drone sobrevoou o relvado carregando uma bandeira da grande Albânia, num conceito nacionalista que engloba o Kosovo, que a Sérvia não reconhece como independente.



O comité executivo da UEFA deverá confirmar na segunda-feira a Sérvia e a Albânia como coorganizadores do Europeu de futebol de sub-21 de 2027.