UEFA reforça parcerias globais com CONCACAF, CAF e OFC até 2031

Os acordos, conforme divulgados pela UEFA em três comunicados distintos, estarão em vigor até 30 de Junho de 2031 e abrangem uma ampla colaboração em áreas como a formação, o desenvolvimento de talentos, a arbitragem e a governação.



O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, enfatizou a importância de ligar as diferentes culturas do futebol para elevar os padrões do desporto e fortalecer o seu impacto social.



"Ao partilhar conhecimentos e experiências, podemos oferecer novas oportunidades e garantir que o futebol continua a ser uma ferramenta de união e progresso para além dos campos", afirmou o líder da UEFA.



No acordo com a CONCACAF, presidida por Victor Montagliani, ambas as organizações vão focar-se no desenvolvimento do futebol de formação e juvenil, incluindo a participação de equipas da região em torneios europeus, bem como programas de intercâmbio para treinadores, árbitros e dirigentes desportivos.



Já a aliança com a CAF, liderada por Patrice Motsepe, irá também focar-se na promoção do futebol juvenil e feminino, bem como no reforço da educação, governação e cooperação institucional entre a Europa e África, com iniciativas conjuntas como competições e programas de formação.



O protocolo com a OFC, presidida por Lambert Maltock, visa fortalecer o desenvolvimento de talentos na Oceânia, apoiando torneios sub-15, treino técnico e melhorando as estruturas organizacionais, em linha com o objetivo de criar um ecossistema de futebol mais competitivo a nível global.



Os três memorandos partilham princípios como a promoção da inclusão, a coesão social, a integridade e a transparência, e incluem disposições para reuniões de acompanhamento regulares para garantir a sua adequada implementação.



Com estes acordos, a UEFA alarga a sua estratégia de cooperação internacional, que já inclui parcerias com outras confederações, com a ambição de utilizar o futebol como plataforma para o desenvolvimento, a educação e o entendimento entre diferentes regiões do mundo.



