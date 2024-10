Union Berlin sobe a quarto na Bundesliga

O programa da oitava jornada da Bundesliga começou com a goleada do Bayern em Bochum, por 5-0, a permitir que os bávaros mantivessem a liderança, com 20 pontos, tantos quantos tem o Leipzig.



Na luta pelo pódio, o Union Berlim atinge os 15 pontos e fica em igualdade com o campeão Bayer Leverkusen e o Friburgo. O Eintracht é sexto, com 14 pontos, e apesar de estar em queda no campeonato ainda está muito perto do pódio.



No estádio An der Alten Försterei, em Berlim, o veterano Mario Götze adiantou o Eintracht, aos 14 minutos.



Benedict Hollerbach fez aos 66 minutos o golo do Union Berlin, equipa que teve como um dos defesas o português Diogo Leite.



A fechar a ronda defrontaram-se duas equipas da segunda metade da tabela, com Heidenheim e Hoffenheim a não conseguirem desfazer o 0-0 inicial.



O Heidenheim subiu a 10.º, com 10 pontos, enquanto o Hoffenheim, que vem de derrota no Dragão com o FC Porto, para a Liga Europa (2-0), mantém-se em 15.º, com oito pontos.