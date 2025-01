Union Saint-Gilloise ganha antes de receber o Sporting de Braga na Liga Europa

Um golo, de penálti, do canadiano Promise David logo aos 14 minutos bastou para a equipa da casa vencer, uma tarefa que ficou ainda mais facilitada devido à expulsão, por acumulação de amarelos, de Hasan Kurucay, aos 82.



Com o triunfo de hoje, o Union Saint-Gilloise passa a somar 37 pontos, no terceiro lugar de um campeonato liderado pelo Genk, com 48. O Leuven é 12.º, com 25.



Os belgas, que seguem em 20.º lugar na Liga Europa, com oito pontos, recebem na quinta-feira o Sporting de Braga, 25.º classificado com sete, a partir das 20:00, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, em jogo da sétima jornada da fase de liga da competição.



O Union Saint-Gilloise está atualmente em posição de play-off de acesso aos oitavos de final, ao contrário dos bracarenses, que ocupam o primeiro posto abaixo dos lugares de qualificação.