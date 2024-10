V. Guimarães despacha Celje por 3-1 na Liga Conferência

A equipa vimaranense, que já vencia ao intervalo por 2-0, adiantou-se logo aos sete minutos, por Samu, e ampliou aos 36, através de Gustavo Silva.





Na etapa complementar, um golo de Tiago Silva, aos 62, deixou os vitorianos praticamente com o triunfo nas mãos, tendo o Celje apenas reduzido nos descontos, aos 90+1, por intermédio de Matko.



Na estreia do novo formato, agora com uma liga de 36 equipas, em que cada conjunto faz seis encontros (três em casa e três fora), os vimaranenses receberam o campeão esloveno, que marcou um grande golo no 3-1 final desta tarde em Guimarães.







Com esta vitória, a equipa portuguesa contabiliza 3 pontos para a classificação da Liga Conferência e dia 24 de outubro joga na Suécia frente ao Djurgardens, em encontro da segunda jornada.