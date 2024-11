Van Nistelrooy espera "muitos mais dias de glória" para o Manchester United

O neerlandês Ruud van Nistelrooy, que assumiu interinamente o comando técnico do Manchester United até à contratação do português Ruben Amorim, espera que o clube da Liga inglesa de futebol volte a viver "muitos mais dias de glória".

"O Manchester United ocupa um lugar especial no meu coração e espero muitos mais dias de glória em Old Trafford, em breve -- não apenas porque desejo o melhor para o clube, mas porque vocês merecem", afirmou o Van Nistelrooy, em mensagem publicada na rede social Instagram.



O ex-futebolista internacional neerlandês, que se dirigia, "especialmente, à equipa técnica, futebolistas e adeptos", assinalou que foi "um privilégio e uma honra representar o clube como jogador, treinador adjunto e treinador principal", ainda que por apenas quatro jogos nesta última função.



Depois do despedimento de Erik ten Hag, de quem era adjunto, o antigo avançado dos 'red devils' conseguiu três vitórias e um empate enquanto o treinador português cumpria as obrigações com o Sporting, não ficando para integrar a sua equipa técnica.



O Manchester United, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, ocupa o 13.º lugar na Liga inglesa, a 13 pontos do Liverpool, que lidera a prova, após a realização de 11 jornadas.