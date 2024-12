Veja aqui o calendário completo do Mundial de Clubes de 2025

Calendário do Mundial de futebol de clubes de 2025, que se realiza nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho, de acordo com o calendário hoje divulgado pela FIFA (horas em Lisboa).

FASE DE GRUPOS



GRUPO A:



Primeira jornada



- Sábado, 14 jun:



Al Ahly, Egi - Inter Miami, EUA (Miami),20:00 locais (01:00 de 15 jun, horas de Lisboa)



- Domingo, 15 jun:



Palmeiras, Bra - FC Porto, Por (Nova Iorque), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Quinta-feira, 19 jun:



Palmeiras, Bra - Al Ahly, Egi (Nova Iorque), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Inter Miami, EUA - FC Porto, Por (Atlanta), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Segunda-feira, 23 jun:



Inter Miami, EUA - Palmeiras, Bra (Miami), 21:00 locais (02:00 de 24 jun, horas de Lisboa)



FC Porto, Por - Al Ahly, Egi (Nova Iorque), 21:00 locais, 02:00, 24 de jun, horas de Lisboa)



GRUPO B:



Primeira jornada



- Domingo, 15 jun:



Paris Saint-Germain, Fra - Atlético de Madrid, Esp (Los Angeles), 12:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Botafogo, Bra - Seattle Sounders, EUA (Seattle), 19:00 locais (03:00 de 16 jun, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Quinta-feira, 19 jun:



Seattle Sounders, EUA - Atlético de Madrid, Esp (Seattle), 15:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Paris Saint-Germain, Fra - Botafogo, Bra (Los Angeles), 18:00 locais (02:00 de 20 jun, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Segunda-feira, 23 jun:



Seattle Sounders, EUA - Paris Saint-Germain, Fra (Seattle), 12:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Atlético de Madrid, Esp - Botafogo, Bra (Los Angeles), 12:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



GRUPO C:



Primeira jornada



- Domingo, 15 jun:



Bayern Munique, Ale - Auckland City, Nzl (Cincinnati), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



- Segunda-feira, 16 jun:



Boca Juniors, Arg - Benfica, Por (Miami), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Sexta-feira, 20 jun:



Benfica, Por - Auckland City, Nzl (Orlando), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Bayern Munique, Ale - Boca Juniors, Arg (Miami), 21:00 locais (02:00 de 21 jun, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Terça-feira, 24 jun:



Auckland City, Nzl - Boca Juniors, Arg (Nashville), 14:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Benfica, Por - Bayern Munique, Ale (Charlotte), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



GRUPO D:



Primeira jornada



- Segunda-feira, 16 jun:



Chelsea, Ing - León, Mex (Atlanta), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Flamengo, Bra - Espérance Tunis, Tun (Philadelphia), 21:00locais (02:00 de 17 jun, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Sexta-feira, 20 jun:



Flamengo, Bra - Chelsea, Ing (Philadelphia), 14:00 locais (19:00, horas de Lisboa)



León, Mex - Espérance Tunis, Tun (Nashville), 17:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Terça-feira, 24 jun:



León, Mex - Flamengo, Bra (Orlando), 21:00 locais (02:00 de 25 jun, horas de Lisboa)



Espérance Tunis, Tun - Chelsea, Ing (Philadelphia), 21:00 locais (02:00 de 25 jun, horas de Lisboa)



GRUPO E:



Primeira jornada



- Terça-feira, 17 jun:



River Plate, Arg - Urawa Red Diamonds, Jap (Seattle), 12:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Monterrey, Mex - Inter Milão, Ita (Los Angeles), 18:00 locais (02:00 de 18 jun, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Sábado, 21 jun:



Inter Milão, Ita - Urawa Red Diamonds, Jap (Seattle), 12:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



River Plate, Arg - Monterrey, Mex (Los Angeles), 18:00locais (02:00 de 22 jun, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Quarta-feira, 25 jun:



Inter Milão, Ita - River Plate, Arg (Seattle), 18:00 locais (02:00 de 26 jun, horas de Lisboa)



Urawa Red Diamonds, Jap - Monterrey, Mex (Los Angeles), 18:00 locais (02:00 de 26 jun, horas de Lisboa)



GRUPO F:



Primeira jornada



- Terça-feira, 17 jun:



Fluminense, Bra - Borussia Dortmund, Ale (Nova Iorque), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Ulsan, Cor - Mamelodi Sundowns, Afs (Orlando), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Sábado, 21 jun:



Mamelodi Sundowns, Afs - Borussia Dortmund, Ale (Cincinnati), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Fluminense, Bra - Ulsan, Cor (Nova Iorque), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Quarta-feira, 25 jun:



Mamelodi Sundowns, Afs - Fluminense, Bra (Cincinnati), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Borussia Dortmund, Ale - Ulsan, Cor (Miami), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



GRUPO G:



Primeira jornada



- Quarta-feira, 18 jun:



Manchester City, Ing - Wydad Casablanca, Mar (Philadelphia), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Al Ain, EAU - Juventus, Ita (Washington), 21:00 locais (02:00 de 19 jun, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Domingo, 22 jun:



Juventus, Ita - Wydad Casablanca, Mar (Philadelphia), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Manchester City, Ing - Al Ain, EAU (Atlanta), 21:00 locais (02:00 de 23 jun, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Quinta-feira, 26 jun:



Juventus, Ita - Manchester City, Ing (Orlando), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Wydad Casablanca, Mar - Al Ain, EAU (Washington), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



GRUPO H:



Primeira jornada



- Quarta-feira, 18 jun:



Real Madrid, Esp - Al Hilal, Ara (Miami), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Pachuca, Mex - Salzburgo, Aut (Cincinnati), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Segunda jornada



- Domingo, 22 jun:



Real Madrid, Esp - Pachuca, Mex (Charlotte), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Salzburgo, Aut - Al Hilal, Ara (Washington), 18:00 locais (23:00, horas de Lisboa)



Terceira jornada



- Quinta-feira, 26 jun:



Salzburgo, Aut - Real Madrid, Esp (Philadelphia), 21:00 locais (02:00 de 27 jun, horas de Lisboa)



Al Hilal, Ara - Pachuca, Mex (Nashville), 20:00 locais (02:00 de 27 jun, horas de Lisboa)



OITAVOS DE FINAL



- Sábado, 28 jun:



Jogo 49: 1.º Grupo A - 2.º Grupo B (Philadelphia), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Jogo 50: 1.º Grupo C - 2.º Grupo D (Charlotte), 16:00 locais (21:00, horas de Lisboa)



- Domingo, 29 jun:



Jogo 51: 1.º Grupo B - 2.º Grupo A (Atlanta), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Jogo 52: 1.º Grupo D - 2.º Grupo C (Miami), 16:00 locais (21:00, horas de Lisboa)



- Segunda-feira, 30 jun:



Jogo 53: 1.º Grupo E - 2.º Grupo F (Charlotte), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Jogo 54: 1.º Grupo G - 2.º Grupo H (Orlando), 21:00 locais (02:00 de 01/07, horas de Lisboa)



- Terça-feira, 01 jul:



Jogo 55: 1.º Grupo F - 2.º Grupo E (Atlanta), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Jogo 56: 1.º Grupo H - 2.º Grupo G (Miami), 21:00 locais (02:00 de 01/07, horas de Lisboa)



QUARTOS DE FINAL



- Sexta-feira, 04 jul:



Jogo 57: Vencedor jogo 49 - Vencedor jogo 50 (Philadelphia), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



Jogo 58: Vencedor jogo 53 - Vencedor jogo 54 (Orlando), 21:00 locais (02:00 de 05, horas de Lisboa)



- Sábado, 05 jul:



Jogo 59: Vencedor jogo 51 - Vencedor jogo 52 (Atlanta), 12:00 locais (17:00, horas de Lisboa)



Jogo 60: Vencedor jogo 55 - Vencedor jogo 56 (Nova Iorque), 16:00 locais (21:00, horas de Lisboa)



MEIAS-FINAIS



- Quinta-feira, 08 jul:



Jogo 61: Vencedor jogo 57 - Vencedor jogo 58 (Nova Iorque), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



- Quarta-feira, 09 jul:



Jogo 62: Vencedor jogo 59 - Vencedor jogo 60 (Nova Iorque), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)



FINAL



- Domingo, 13 jul:



Jogo 63: Vencedor jogo 61 - Vencedor jogo 62 (Nova Iorque), 15:00 locais (20:00, horas de Lisboa)