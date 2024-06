Veneza anuncia treinador Eusebio Di Francesco por duas épocas

“O Veneza anuncia que nomeou Eusebio Di Francesco como treinador da equipa principal. Di Francesco assinou um contrato de dois anos, até o final da temporada 2025/26”, informou o clube do norte de Itália.



O técnico de 54 anos, que substitui Paolo Vanoli, que rumou ao Torino após levar à equipa à promoção, tem feito a carreira em Itália, tendo orientado Virtus Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari, Verona e Frosinone.



Como principais destaques, em 2015/16 conseguiu a qualificação histórica do Sassuolo para a Liga Europa, e na época 2017/18 levou a Roma ao terceiro lugar do campeonato, bem como às meias-finais da Liga dos Campeões, volvidos 23 anos da última vez.



Enquanto futebolista, começou no Empoli e terminou no Perugia, depois de ter passado por várias formações transalpinas, incluindo a Roma, tendo sido 12 vezes internacional italiano, apontando um golo.