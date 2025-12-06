'Vice' Leipzig goleia Eintracht Frankfurt e segue a oito pontos do Bayern



Redação, 06 dez 2025 (Lusa) – O Leipzig goleou hoje por 6-0 o Eintracht Frankfurt, para a 13.ª jornada da liga alemã de futebol, e segue em segundo, a oito pontos do líder Bayern Munique, adversário do Sporting na Liga dos Campeões.



O ex-Sporting Conrad Harder colocou o Leipzig em vantagem aos cinco minutos, assistido pelo austríaco Christoph Baumgartner, que aos 31 aumentou para 2-0, a passe do dinamarquês, que devolveu o gesto para o primeiro golo.



Na segunda parte, mantendo a fluidez ofensiva da primeira, o Leipzig aumentou a vantagem com um ‘hat-trick’ do costa-marfinense Yan Diomande, que marcou aos 47, 55 e 65 minutos, e um penálti convertido por David Raum, aos 62.



O Leipzig, que soma sete vitórias nos últimos nove jogos, em todas as provas, segue na segunda posição da Bundesliga, com 29 pontos, a oito do líder Bayern (37), que hoje goleou por 5-0 em casa do Estugarda, com um ‘hat-trick’ de Harry Kane.



Com o internacional português Raphaël Guerreiro a titular, bem como o ex-FC Porto colombiano Luís Diaz, que o sorteio colocou no caminho de Portugal no Mundial2026, o Bayern chegou à vantagem pelo austríaco Konrad Laimer, aos 11 minutos.



Na segunda parte, o inglês Harry Kane saiu do banco para fazer um 'hat-trick' em 22 minutos, marcando aos 66, a passe de Joshua Kimmich, aos 82, na conversão de uma grande penalidade, e aos 88, servido pelo francês Michael Olise, e o croata Josip Stanisic também marcou, aos 78, a passe de Luís Diaz.



O Estugarda, do português Tiago Tomás, que saiu do banco aos 74 minutos, perdeu os primeiros pontos em casa e segue no sexto lugar, com 22, ocupando a última vaga de acesso às provas da UEFA.



O Augsburgo venceu em casa o Bayer Leverkusen, que marcou passo na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com golos do grego Dimitrios Giannoulis (1-0), aos seis minutos, e Anton Kade (2-0), aos 28.



Com a segunda derrota consecutiva na Bundesliga, o Bayer Leverkusen segue na quarta posição, com 23 pontos, mas em ‘queda’ e a poder perder posições, dado que o Hoffenheim (5.º, também com 23) joga domingo, enquanto o Augsburgo é 13.º, com 13.



O Colónia deixou escapar a vitória na receção ao St. Pauli e segue há quatro jogos no campeonato sem vencer ao permitir o empate nos descontos por Ricky-Jade Jones, aos 90+4 minutos, depois de ter chegado à vantagem por Said El Mala, aos 51.



Com este resultado, o Colónia segue em oitavo, com 16 pontos, enquanto o St. Pauli é 17.º e penúltimo classificado, com oito, mantendo-se abaixo da linha de permanência.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Wolfsburgo venceu por 3-1 na receção ao Union Berlin, com golos do austríaco Patrick Wimmer, aos 10 minutos, do argelino Mohamed Amoura, aos 30, que tinha assistido para o primeiro, e do croata Lovro Majer, aos 59. O União Berlin reduziu pelo francês Stanley Nsoki, aos 68.



O Wolfsburgo segue em 14.º, com 12 pontos, ao alcance do Hamburgo, que é 15.º, também com 12, mas menos um jogo, dado que no domingo recebe o Werder Bremen, enquanto o Union Berlim ocupa o 12.º lugar, com 15.



O Heidenheim venceu em casa por 2-1 o Friburgo, que marcou primeiro pelo suíço Johan Mazambi, com uma reviravolta concretizada com golos de Patrick Mainka, aos 59, e Stefan Schimmer, aos 90+4.



Com os três pontos conquistados, o Heidenheim segue em 16.º, com 11, sendo o primeiro emblema acima da linha de virtual de despromoção, enquanto o Friburgo segue, à condição, em nono, com 16.

