Futebol Internacional
Villareal chega ao segundo lugar em Espanha
O Villarreal venceu por 2-0 o Espanyol, na 12.ª jornada da Liga espanhola, liderada pelo Real Madrid, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar, com mais um ponto e um jogo que o FC Barcelona.
Em Barcelona, o ‘submarino amarelo’, com o português Renato Veiga a titular, somou a terceira vitória seguida no campeonato com golos de Gerard Moreno e Alberto Moleiro, aos 43 e 57 minutos, respetivamente, e passou a somar 26 pontos na segunda posição.
O Villarreal superou o anterior ‘vice’ FC Barcelona, que caiu para terceiro, com 25, mas que, no domingo, tem a oportunidade de somar três pontos no jogo em casa do Celta de Vigo e segurar a posição.
A segunda derrota seguida na LaLiga do Espanyol, após dois triunfos consecutivos, deixa o clube na sexta posição – ultima de acesso à UEFA -, com 18 pontos, mas ao alcance do Getafe (8.º, com 17), que no domingo visita o Maiorca (18.º, com nove).
O Atlético de Madrid venceu na receção ao Levante, por 3-1, recorrendo à ‘chave’ Antoine Griezmann que estava no banco, e por momentos esteve no terceiro lugar, mas a vitória do Villarreal atirou os ‘colchoneros’ para o quarto posto.
Griezmann garantiu a oitava vitória consecutiva do Atlético de Madrid no Metropolitano, pressionando o líder Real Madrid e o ‘vice’ FC Barcelona, e permitiu ultrapassar o Villarreal, que ainda esta noite defronta o Espanyol.
O quarto triunfo consecutivo dos ‘colchoneros’ no campeonato espanhol começou a ser construído com um autogolo de Dela, aos 12 minutos, que antecedeu o ‘bis’ já na segunda parte do inspirado francês Antoine Griezmann, aos 61 e 80.
O Levante ainda empatou, por Manu Sánchez, aos 21 minutos, e já no período de descontos viu um golo anulado a Carlos Alvarez pelo recurso ao videoárbitro (VAR), por fora de jogo.
O Girona regressou aos triunfos no campeonato, após duas derrotas e um empate, ao vencer em casa por 1-0 o Alavés, com um golo do ucraniano Viktor Tsygarkov, aos 16 minutos.
Com os três pontos amealhados, o Girona passa a somar 10 na 16.ª posição, continuando a fuga aos lugares de despromoção, enquanto o Alavés ocupa o nono lugar, com 15.
O Sevilha também regressou aos triunfos após três derrotas consecutivas no campeonato, ao vencer em casa por 1-0 o Osasuna, com um golo do suíço Ruben Vargas, aos 51 minutos, na conversão de um penálti.
O Osasuna é 15.º classificado, com 11 pontos, com um de vantagem sobre Girona, e o Sevilha segue em oitavo, com 16, na luta por se aproximar aos lugares de acesso às provas da UEFA.
O Villarreal superou o anterior ‘vice’ FC Barcelona, que caiu para terceiro, com 25, mas que, no domingo, tem a oportunidade de somar três pontos no jogo em casa do Celta de Vigo e segurar a posição.
A segunda derrota seguida na LaLiga do Espanyol, após dois triunfos consecutivos, deixa o clube na sexta posição – ultima de acesso à UEFA -, com 18 pontos, mas ao alcance do Getafe (8.º, com 17), que no domingo visita o Maiorca (18.º, com nove).
O Atlético de Madrid venceu na receção ao Levante, por 3-1, recorrendo à ‘chave’ Antoine Griezmann que estava no banco, e por momentos esteve no terceiro lugar, mas a vitória do Villarreal atirou os ‘colchoneros’ para o quarto posto.
Griezmann garantiu a oitava vitória consecutiva do Atlético de Madrid no Metropolitano, pressionando o líder Real Madrid e o ‘vice’ FC Barcelona, e permitiu ultrapassar o Villarreal, que ainda esta noite defronta o Espanyol.
O quarto triunfo consecutivo dos ‘colchoneros’ no campeonato espanhol começou a ser construído com um autogolo de Dela, aos 12 minutos, que antecedeu o ‘bis’ já na segunda parte do inspirado francês Antoine Griezmann, aos 61 e 80.
O Levante ainda empatou, por Manu Sánchez, aos 21 minutos, e já no período de descontos viu um golo anulado a Carlos Alvarez pelo recurso ao videoárbitro (VAR), por fora de jogo.
O Girona regressou aos triunfos no campeonato, após duas derrotas e um empate, ao vencer em casa por 1-0 o Alavés, com um golo do ucraniano Viktor Tsygarkov, aos 16 minutos.
Com os três pontos amealhados, o Girona passa a somar 10 na 16.ª posição, continuando a fuga aos lugares de despromoção, enquanto o Alavés ocupa o nono lugar, com 15.
O Sevilha também regressou aos triunfos após três derrotas consecutivas no campeonato, ao vencer em casa por 1-0 o Osasuna, com um golo do suíço Ruben Vargas, aos 51 minutos, na conversão de um penálti.
O Osasuna é 15.º classificado, com 11 pontos, com um de vantagem sobre Girona, e o Sevilha segue em oitavo, com 16, na luta por se aproximar aos lugares de acesso às provas da UEFA.