Villarreal bate Espanyol e sobe a terceiro da Liga espanhola

O Villarreal aproveitou a derrota dos ‘rojiblancos’ no domingo frente ao Betis (1-0) para ascender ao terceiro lugar do campeonato espanhol, com os mesmos 45 pontos do agora quarto classificado, mas com menos um jogo.



Com o defesa português Renato Veiga no ‘onze’, o ‘submarino amarelo’ foi para o intervalo a vencer por 2-0, depois de Georges Mikautadze ter inaugurado o marcador, aos 35 minutos, e de Salinas ter feito um autogolo, seis minutos depois.



Na segunda parte, o Espanyol, que até tinha marcado primeiro, aos 12 minutos, mas viu o golo de Omar El Hilali anulado por uma alegada falta após recurso ao videoárbitro, viu os números do seu desaire ampliados, logo aos 50 minutos, por obra de Nicolas Pepe.



Cinco minutos depois, o triunfo da equipa da casa, o primeiro desde 10 de janeiro, ganhou contornos de goleada quando Alberto Moleiro fez o 4-0.



Um resultado atenuado pelos catalães, perto do fim, aos 88, com um golo de cabeça do defesa uruguaio Leandro Cabrera



Apesar da derrota de hoje, a quarta seguida, o Espanyol mantém o sexto lugar, o último europeu, na Liga espanhola, somando 34 pontos.



O líder do campeonato é o FC Barcelona, com 58 pontos, mais um do que o ‘vice’ Real Madrid, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

