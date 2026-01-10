Futebol Internacional
Villarreal de Renato Veiga isola-se no terceiro lugar em Espanha
O Villarreal, com o internacional português Renato Veiga a titular, isolou-se hoje no terceiro lugar da Liga espanhola de futebol, após receber e vencer o Alavés, por 3-1, com Alberto Moleiro em destaque, na 19.ª jornada.
No Estadio de la Cerâmica, o Villarreal reforçou o estatuto de candidato à ‘Champions’ com a 13.ª vitória da temporada e passou a somar 41 pontos, mais três que o Atlético Madrid, que até tem mais um jogo, e menos quatro que o Real Madrid, segundo posicionado, que já disputou igualmente mais um partida que o ‘submarino amarelo’.
Moleira, médio de apenas 22 anos, assinou o primeiro golo da equipa da casa, aos 49 minutos, e assistiu o georgiano Mikautadze, aos 75, para o 3-0. Pelo meio, aos 55, Gerard Moreno também marcou.
Renato Veiga esteve a tempo inteiro no centro da defesa do Villarreal.
O Alavés, que segue no 15.º lugar com 19 pontos, ainda reduziu perto do fim, aos 85 minutos, por Toni Martinez, antigo avançado de FC Porto e Famalicão.
No primeiro jogo do dia, o Bétis não foi além de uma empate (1-1) na casa da Real Oviedo, último classificado, e pode ser apanhado no sexto lugar pelo Celta, caso a equipa de Vigo vença na segunda-feira na casa do Sevilha.
Moleira, médio de apenas 22 anos, assinou o primeiro golo da equipa da casa, aos 49 minutos, e assistiu o georgiano Mikautadze, aos 75, para o 3-0. Pelo meio, aos 55, Gerard Moreno também marcou.
Renato Veiga esteve a tempo inteiro no centro da defesa do Villarreal.
O Alavés, que segue no 15.º lugar com 19 pontos, ainda reduziu perto do fim, aos 85 minutos, por Toni Martinez, antigo avançado de FC Porto e Famalicão.
No primeiro jogo do dia, o Bétis não foi além de uma empate (1-1) na casa da Real Oviedo, último classificado, e pode ser apanhado no sexto lugar pelo Celta, caso a equipa de Vigo vença na segunda-feira na casa do Sevilha.