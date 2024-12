Villas-Boas nomeado pela ECA para integrar Comité das Competições de clubes da UEFA

“Giorgio Chiellini, da Juventus (Itália), Andre Villas Boas, do FC Porto (Portugal), e Niclas Carlnén, do Malmöe FF (Suécia) foram nomeados pelo Conselho da ECA como representantes no Comité de Competições de Clubes da UEFA, sujeito à aprovação do Conselho Executivo da UEFA”, indicou a ECA, em comunicado.



A nomeação foi conhecida durante a última reunião do ano, realizada em Budapeste, onde as discussões incidiram no “ano histórico” para a ECA, “a voz de 728 membros em toda a Europa — um aumento de 66% desde o final de 2023”.



O presidente do Benfica, Rui Costa, faz parte da administração da ECA, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, desde setembro de 2023.