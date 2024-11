Vinicius Júnior falha penálti e Brasil empata

No Estádio Monumental de Maturín, um livre direto cobrado de forma irrepreensível pelo extremo do FC Barcelona Raphinha, ex-Sporting e Vitória de Guimarães, deu vantagem ao "escrete", aos 43 minutos.



No segundo tempo, a equipa comandada por Dorival Júnior permitiu o golo do empate aos anfitriões, logo no recomeço, graças a um remate colocado, à entrada da grande área, do jovem Telasco Segovia, médio do Casa Pia.



À passagem do minuto 62, Vinicius Júnior teve uma soberana chance para voltar a colocar os "canarinhos" no comando da partida, mas, da marca do castigo máximo, permitiu a defesa a Rafael Romo, que defendeu para a frente a bola, sem que o avançado do Real Madrid conseguisse aproveitar a recarga.



Com este desfecho, o Brasil ocupa a quarta posição, com 17 pontos, contra os 19 da segunda colocada Colômbia e os 22 da líder Argentina, campeã do mundo, que ainda vão jogar nesta ronda.



A Venezuela é sétima colocada, com 12 pontos.



Na quarta-feira, o Brasil recebe o Uruguai (quarto), em Salvador, enquanto a Venezuela viaja até ao Chile (10.º), em jogos da 12.ª jornada da fase de qualificação.