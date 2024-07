Vinícius Júnior pede desculpa pelos amarelos que o tiraram do jogo com o Uruguai

“Falhei ao receber dois cartões amarelos evitáveis. Novamente, assisti à eliminação do lado de fora. Mas, desta vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa”, escreveu o extremo do Real Madrid na sua conta numa rede social, após a eliminação da ‘canarinha’ da Copa América que está a disputar-se nos Estados Unidos.



Para Vinícius Júnior a hora “é de reflexão” acerca das razões de mais um insucesso do Brasil e de “saber lidar com a derrota e com o sentimento de frustração” que se apossou de todos os jogadores, que voltaram a ficar pelo caminho numa competição em que a ‘canarinha’ é sempre uma dos favoritas.



Não obstante a deceção geral, Vinícius tentou transmitir uma mensagem positiva e de esperança, com uma promessa de permeio: “A minha trajetória na seleção, felizmente, está só a começar. Ao lado dos meus companheiros, terei a chance de recolocar a nossa seleção no lugar que merece. Voltaremos ao topo! Eu amo-vos e vamos juntos!"



O extremo ficou afastado do jogo dos quartos de final frente ao Uruguai, por ter visto um cartão amarelo na partida frente ao Paraguai, por conduta anti-desportiva, e outro frente à Colômbia, por atingir um adversário com uma cotovelada, na segunda e terceira jornadas do Grupo D da Copa América, que decorre nos Estados Unidos.



No jogo dos quartos de final, o 'escrete' foi eliminado pelo Uruguai, no sábado, ao perder por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após um 'nulo' (0-0) no final do tempo regulamentar.