Futebol Internacional
Vinícius Júnior pede desculpas pela reação no clássico contra o Barcelona
O avançado do Real Madrid Vinícius Júnior pediu desculpas esta quarta-feira pela sua reação após ser substituído durante o clássico de futebol frente ao Barcelona, no domingo, que terminou com a vitória do clube madrileno por 2-1.
O jogador brasileiro foi apanhado nas imagens a reclamar e a sair diretamente para os balneários, antes de regressar ao banco de suplentes minutos depois.
"Quero pedir desculpas a todos os adeptos do Real pela minha reação após ser substituído, assim como já fiz pessoalmente aos meus colegas, ao clube e ao presidente", acrescentou o jogador, explicando que a sua atitude foi impulsionada pela "paixão" e pelo "espírito competitivo".
A reação de Vinícius à substituição aos 72 minutos por Rodrigo, causou alguma controvérsia, tendo o jogador justificado a mesma na sua vontade de vencer e ajudar o Real Madrid.
