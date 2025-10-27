Futebol Internacional
"Vou-me embora da equipa". Vinícius envia recado a Xabi Alonso após substituição
O "El Clásico" de domingo, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2-1 e consolidou a liderança dos merengues na La Liga, não ficou marcado apenas pelos golos de Mbappé e Bellingham. O clássico também foi palco de um episódio de alta tensão envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Júnior e o treinador Xabi Alonso.
Este episódio, visto em quase todo o mundo pela transmissão televisiva, gerou manchetes e levantou questões sobre a sua posição na equipa merengue sob o comando de Xabi Alonso.
A explosão no Bernabéu deu-se aos 72 minutos de jogo, com 2-1 no marcador, quando o técnico Xabi Alonso decidiu fazer uma alteração no ataque, substituindo Vinícius Júnior por Rodrygo. A reação do camisa 7 foi imediata e intensa.
Ao ver a placa do quarto árbitro indicando a sua saída, Vinícius Júnior mostrou-se incrédulo e revoltado. Segundo relatos da imprensa espanhola, o jogador teria questionado a decisão do técnico com um visível descontentamento. O jogador saiu diretamente para o balneário gesticulando e atirando frases para o treinador. "Sempre eu. Vou-me embora da equipa. Eu vou, é melhor eu ir", disse o internacional brasileiro, captado pela televisão que transmitia a partida.
Apesar da confusão inicial, Vinícius Júnior voltou ao banco de suplentes para acompanhar o resto do encontro, mas o clima de desconforto era evidente.
Repercussão e Críticas
O comportamento de Vinícius Júnior repercutiu-se rapidamente em toda a imprensa europeia. Jornais como o Diário AS descreveram o episódio como o "maior acesso de raiva" do atacante desde a sua chegada ao Real Madrid, afirmando que a explosão emocional afetou o ambiente da equipa e a dinâmica do jogo.
Muitas análises apontaram que a atitude de Vinícius Júnior expõe a sua insatisfação em ter perdido o estatuto de "intocável" que tinha com o antigo treinador Carlo Ancelotti.
A Resposta do Clube
O técnico Xabi Alonso optou por amenizar a situação, afirmando que iria conversar com o jogador em particular. "Vamos focar nas coisas boas. Ele jogou muito bem e contribuiu para a vitória de hoje. Falando da sua reação, vamos conversar, é claro. Vamos ter uma conversa particular. Agora eu quero focar nas coisas boas", declarou o treinador.
No entanto, o jornal Mundo Deportivo noticiou que a cúpula do Real Madrid estaria a considerar aplicar uma sanção disciplinar a Vinícius Júnior pela sua reação, o que intensifica a gravidade da situação ocorrida no clássico de domingo.
(Foto: Susana Vera - Reuters)
