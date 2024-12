Vitinha e Gonçalo Ramos marcam e ajudam PSG a reforçar liderança em França

Vitinha, que apontou o segundo golo, aos 14 minutos, de penálti, João Neves e Nuno Mendes foram os portugueses no 'onze' inicial do PSG, reforçado, aos 82, por Gonçalo Ramos, que volvidos seis minutos, aos 88, sentenciou a partida, em recarga oportuna, num lance iniciado com bola que roubou no meio-campo.



O marcador tinha sido inaugurado aos oito minutos, em lance de Ousmane Dembele, numa partida em que o Lyon ameaçou, até ao fim, roubar pontos.



Aos 40, num belo lance de ataque, com progressão em tabelas, os forasteiros reduziram, com um ‘chapéu’ do georgiano Georges Mikautadze ao guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma.



O PSG lidera com 37 pontos, seguido de Marselha e Mónaco, que na próxima ronda recebe os parisienses, com 30, enquanto o Lille é quarto, com 27, e o Lyon permanece em quinto, com 25.



O Estrasburgo, de Diego Moreira, respira melhor após o triunfo 3-0 em casa do Le Havre, penúltimo, sendo agora 13.º, com 17 pontos, os mesmos do Rennes que, com Jota a titular, bateu o Angers, 15.º, por 2-0.



Com 4-1 ao Nantes, o Brest subiu a 11.º, com 19 pontos, enquanto o adversário é 14.º, com 14.



Já o lanterna-vermelha Montpellier travou as aspirações do Nice (2-2), agora sexto, com 24 pontos, mas segue com apenas nove pontos.