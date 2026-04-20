Vitinha em "tratamento" vai ser reavaliado no fim de semana pelo Paris Saint-Germain

“Após sofrer uma inflamação no calcanhar direito devido a um choque durante o jogo contra o Lyon, Vitinha permanecerá em tratamento nos próximos dias. Uma nova avaliação será realizada no fim da semana”, informou o clube parisiense, no seu sítio oficial na Internet.



O médio internacional português lesionou-se aos 18 minutos do jogo da 30.ª jornada da Liga francesa, numa disputa aérea com o brasileiro Endrick na derrota caseira do líder, por 2-1, diante do Lyon, do treinador português Paulo Fonseca.



O lance, que resultou no segundo golo dos visitantes, apontado pelo português Afonso Moreira, condicionou Vitinha que ainda aguentou uns 20 minutos em campo até sair, aos 39, substituído por Warren Zaire-Emery.



O treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, mostrou-se apreensivo no domingo com a lesão sofrida pelo futebolista português Vitinha na derrota caseira frente ao Lyon (2-1), de Paulo Fonseca, na 30.ª jornada da Liga francesa.



“Não há nada de positivo que possa dizer. Quando és obrigado a substituir um jogador depois de uma ação perigosa, é complicado. Vamos esperar pelos exames”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, no final do jogo.



Vitinha tem sido uma das peças chave da equipa campeã da Europa, que nas meias-finais da atual edição da Liga dos Campeões vai encontrar o Bayern Munique, que no domingo garantiu o seu 35.º título de campeão da Alemanha.



Do mesmo modo, Vitinha tem sido fulcral na seleção portuguesa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, que vai disputar a fase final do Mundial2026, enfrentando no Grupo K, Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.



