Futebol Internacional
Vitinha lesionado mas a “evoluir favoravelmente”
O médio português do Paris Saint-Germain Vitinha foi declarado indisponível para visita ao Angers, no sábado, em jogo da Liga francesa, devido a “inflamação no calcanhar”, informou hoje o clube parisiense.
“A inflamação no calcanhar direito de Vitinha está a evoluir favoravelmente, ele continua a treinar individualmente”, lê-se em comunicado dos campeões europeus sobre o português, que saiu lesionado no domingo na derrota frente ao Lyon, por 2-1.
Quanto à possível presença do internacional português no jogo de terça-feira frente ao Bayern Munique, para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, apenas disse que “nada mudou”.
Por outro lado, o lateral esquerdo Nuno Mendes, que saiu com queixas na coxa no jogo da segunda mão dos quartos de final da ‘Champions’ diante do Liverpool, já recuperou de lesão e será convocado para a deslocação a Angers.
Os tetracampeões franceses lideram a Ligue 1 com 66 pontos, em 29 jogos, mais quatro do que o Lens, segundo classificado, enquanto o Angers, com mais uma partida disputada, segue no 13.º lugar, com 34.
(Com Lusa)