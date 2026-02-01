Werder Bremen toma “difícil decisão” de despedir treinador Horst Steffen

"Foi uma difícil decisão, mas nós já não temos a convicção de que o Horst, juntamente com a equipa, consiga reverter a situação, após esta série sem vitórias”, explicou o diretor desportivo do clube, Clemens Fritz,



O Werder Bremen, campeão alemão em 1964/65, 1987/88, 1992/93 e 2003/04, ocupa o 15.º lugar da Bundesliga, com 19 pontos, mais um do que o Mainz, em lugar de play-off, e não vence na competição desde 07 de novembro de 2025, conseguindo, desde então, quatro dos 30 pontos possíveis.



Os treinadores adjuntos Raphael Duarte e Christian Gross vão assumir interinamente a preparação do próximo encontro da Bundesliga, marcado para sábado, frente ao Friburgo, revelou o emblema de Bremen.



Horst Steffen, de 56 anos, chegou ao clube no início da época, sucedendo a Ole Werner, que rumou ao Leipzing, e a sua saída do Werder Bremen corresponde à oitava mudança de treinadores na edição atual da Bundesliga.