Wiliete de Benguela está a três pontos da liderança do Girabola

O Wiliete de Benguela venceu o Santa Rita de Cássia por 3-0 e está a três pontos do líder do campeonato angolano de futebol, com 19 pontos, em jogo da nona jornada.

Os golos dos visitantes, no estádio 4 de Janeiro, foram marcados por Medi, aos 14 minutos, Karanga, aos 60, e Kaporal, aos 90.



Noutro jogo, na província angolana da Lunda Norte, o Sagrada Esperança venceu na receção ao Carmona FC por 2-1, com golos de Alexandre, aos 36, e Dabanda, aos 80, enquanto Chanchar, ao primeiro minuto de jogo, marcou para os visitantes.



O Interclube venceu, em Luanda, o Bravos do Maquis por 3-1, após golos de Jepson, aos 15, Bebo, aos 25, e Boiado, aos 70. Os derrotados reduziram por intermédio de Emmanuel, aos 27.



Já o Luanda City surpreendeu ao vencer o Kabuscorp do Palanca por 2-0, com golos de Anderson, aos 29 e 50 minutos, no estádio dos Coqueiros, em Luanda.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 11 golos.