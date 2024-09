Wiliete de Benguela vence Desportivo da Huila e reforça liderança do Girabola

Os golos foram marcados por Nelinho, aos 53 minutos, e Kaporal, aos 88, enquanto os anfitriões reduziram por Jorge, aos 71.



No outro jogo da jornada disputado hoje, o Interclube venceu a Académica do Lobito por 2-0, com golos de Anilton, aos 22, e Anderson, aos 90+2, e ascendeu ao terceiro lugar, com três pontos.



Já o Carmona FC empatou na receção ao Kabuscorp do Palanca (1-1), com os visitantes a abrirem o marcador, aos 40 minutos, por Júnior, enquanto os anfitriões empataram, com um golo de Raby, aos 90+4.



Kaporal (Wiliete de Benguela) lidera a lista de melhores marcadores do Girabola, com seis golos.