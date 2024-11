Wiliete de Benguela vence Kabuscorp do Palanca e reforça terceiro lugar do Girabola

O Wiliete de Benguela venceu hoje o Kabuscorp do Palanca por 3-0 e reforçou o terceiro lugar do campeonato angolano de futebol, com 16 pontos, em jogo da oitava jornada, na província angolana de Benguela.

Os golos foram marcados por Karanga, aos 34, Lizandro, aos 46, e Kaporal, aos 89 minutos.



O Desportivo da Huila venceu na receção a Académica do Lobito por 2-1, com golos de Sargento, aos 42, e Mendes, aos 90+2, enquanto Jorge, aos 26, marcou para os perdedores.



No outro jogo, o São Salvador do Zaire empatou (2-2) na receção ao Interclube, com os anfitriões a abrirem o marcador ,aos 13, por Sandro, que 'bisou' no jogo, aos 50, enquanto os visitantes restabeleceram a igualdade por Bebo, aos 65 e 90+6.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 10 golos.