William Carvalho foi ouvido em tribunal e saiu em liberdade

William Carvalho está a ser investigado por alegado caso de abuso sexual em Espanha.





O médio internacional português, que atua no Betis, foi convocado pelo juiz de instrução do Tribunal de Sevilha a prestar declarações já esta terça-feira.





No exterior do tribunal um "batalhão" de jornalistas à espera de William Carvalho no Tribunal de Instrução número 9 de Sevilha, ondeesteve a prestar depoimento.



À saída, uma hora depois de ter entrado, o jogador não fez declarações, mas questionado sobre se estava tranquilo, soltou apenas um "sim".







William Carvalho confirmou, na breve audiência em tribunal, conhecer a mulher que o acusa de abuso sexual que terá ocorrido em agosto e deu à juíza mais pormenores da relação entre ambos.



De acordo com o Diario de Sevilla, o jogador admitiu ter tido relações sexuais com a mulher não uma, mas duas vezes – uma em Ibiza, onde ela reside, e outra em Sevilha – e que ambas foram consensuais.



Até agora, era conhecido apenas o encontro de Sevilha, em que a jovem testemunhou ter ido ter com ele, jantaram, foram a uma discoteca e acordou num hotel com "marcas de violência" no corpo.



O internacional português saiu sem qualquer medida de coação: nem obrigação de se apresentar nem entrega de passaporte.



O médio de 31 anos é acusado de ter convidado a vítima, uma mulher de 30 anos que vive em Ibiza, a deslocar-se a Sevilha, em agosto. Os dois saíram juntos – foram a um restaurante e, de seguida, a uma discoteca. Na manhã seguinte, a mulher terá acordado num hotel com sinais de violência no corpo e sem se lembrar exatamente do que tinha acontecido ou como tinha chegado ao hotel.



Ainda de acordo com o jogador, ambos conheceram-se através de uma amiga em comum em finais de julho em Ibiza e aí tiveram o primeiro encontro sexual, consensual; depois encontraram-se em Sevilha a 9 de agosto, foram jantar e a uma discoteca onde, diz, a mulher torceu o tornozelo – é uma das lesões apontadas por ela na queixa, tal como nódoas negras e desconforto nas zonas íntimas.





William Carvalho admite ter reservado quarto no conhecido hotel da Torre Sevilha – e ter-lhe também pago a viagem – onde regressaram depois da discoteca, e onde tiveram mais uma vez relações íntimas. O jogador refere ter saído do hotel pelas 7h30 do dia seguinte e não voltaram a ver-se, apesar de pedidos de contacto dela nos dias e na semana seguinte.



A mulher de 30 anos incluiu no processo áudios e mensagens de Whatsapp, que o jogador, na altura casado, apagou do seu lado. Separou-se entretanto da mulher, Rita Mendes. A denúncia foi apresentada em Ibiza a 16 de agosto, uma semana depois do último encontro em Sevilha.



O Diário refere ainda que o jogador respondeu às perguntas da juíza e do seu advogado, mas não da represente da denunciante.