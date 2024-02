William Carvalho já foi ouvido em tribunal

William Carvalho está a ser investigado por alegado caso de abuso sexual em Espanha.





O médio internacional português, que atua no Betis, foi convocado pelo juiz de instrução do Tribunal de Sevilha a prestar declarações já esta terça-feira.





No exterior do tribunal um "batalhão" de jornalistas à espera de William Carvalho no Tribunal de Instrução número 9 de Sevilha, ondeesteve a prestar depoimento.



À saída, uma hora depois de ter entrado, o jogador não fez declarações, mas questionado sobre se estava tranquilo, soltou apenas um "sim".







Em causa estão incidentes alegadamente ocorridos em agosto de 2023, num hotel em Sevilha, em que uma vítima diz ter sido drogada e violada pelo futebolista.

Segundo a imprensa espanhola William Carvalho terá convidado a alegada vítima à sua casa em Ibiza, mas esta ter-se-á deslocado até ao aeroporto de Sevilha, tendo posteriormente se encontrado com o futebolista num restaurante naquela cidade espanhola. Terminado o jantar, os dois deslocaram-se para uma discoteca nas imediações.





Na manhã seguinte, a alegada vítima diz ter acordado com claros sinais de violência no seu corpo num hotel em Sevilha, sem saber ao certo o que tinha realmente acontecido.





Segundo a denúncia feita à Unidade de Atenção à Família e à Mulher (UFAM), a alegada vítima diz que William Carvalho a "agarrou com força pelo pescoço e a obrigou a fazer uma felação (sexo oral)", recordando-se "perfeitamente da imagem de William sobre ela na cama".