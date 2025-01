Wolverhampton e Liverpool seguem na Taça de Inglaterra com golos portugueses

Os ‘wolves’, com muitas mudanças, mas com Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes no 11 inicial, com o primeiro a marcar e o segundo a assistir, venceram por 2-1 na visita ao Bristol City, equipa do ‘Championship’.



O primeiro golo foi apontado logo aos 10 minutos, por Ait-Nouri, e Rodrigo Gomes, a passe de Gonçalo Guedes, fez o segundo, aos 21, antes de Twine reduzir, na marcação de um livre as 45+1, para a equipa da casa.



Para a quarta ronda apurou-se também o Liverpool, com várias mexidas e Diogo Jota a titular, num jogo em que os ‘reds’ golearam em casa o modesto Accrington, emblema da 'League Two', o equivalente ao quarto escalão.



Diogo Jota marcou aos 29 minutos, sendo secundado por Alexander-Arnold, aos 45, Danns, aos 76, e Chiesa, aos 90.



Apurados estão também Birmingham e Blackburn, que jogaram também hoje, além de Cardiff, Everton, Fulham, de Marco Silva, Wycombe Wanderers e Aston Villa, com jogos durante a semana.



O jogo mais esperado desta terceira eliminatória, que ainda prossegue hoje, opõe no domingo o Arsenal ao Manchester United, de Ruben Amorim.