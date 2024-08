Young Boys, Sparta de Praga e Salzburgo avançam para a fase de liga

Os suíços do Young Boys, os austríacos do Salzburgo e os checos do Sparta de Praga qualificaram-se hoje para a fase regular da Liga dos Campeões de futebol, às custas, respetivamente, de Galatasaray, Dínamo Kiev e Malmo.

Depois de ter perdido por 3-2 na Suíça, ao Galatasaray de Sérgio Oliveira – não faz parte dos planos do treinador Irfan Saraloglu e nem entrou na ficha do jogo - bastava um golo para igualar a eliminatória, contudo, o campeão turco não foi suficientemente dominador para o conseguir ante o último classificado da Suíça.



Serenos a defender e a apostar no contragolpe, os forasteiros resistiram ao ambiente infernal e maior pressão da formação de Istambul e foi em contra-ataque que, aos 87 minutos, o jovem francês Alan Virginius, recém-entrado, fugiu ao seu marcador e, na cara de Muslera, picou a bola sobre o guarda-redes uruguaio, que acabaria por ser expulso, pela sua reação antidesportiva ao golo.



Em Praga, o Sparta tinha o conforto de dois golos conseguidos na Suécia frente ao Malmo, mas só descansou na parte final, num jogo em que brilhou Lukas Haraslin, com um golo, de penálti, e uma assistência, depois de um tento de antologia, que seria anulado pelo VAR.



Antes das celebrações, o sérvio Veljko Birmancevic desperdiçou um penálti, aos 19 minutos, atirando por cima, contudo os forasteiros não tiveram maior eficácia aos 27, com o dinamarquês Anders Christiansen a permitir a defesa do guarda-redes.



Foi ao terceiro castigo máximo do encontro que Haraslin fez um 1-0, aos 80 minutos, três minutos antes de, após grande lance individual, assistir o kosovar Albion Rrahmani para definitivo 2-0, repetindo o resultado da primeira mão.



Na Áustria, e depois de ter vencido fora por 2-0, o Salzburgo adiantou-se aos 12 minutos, pelo jovem dinamarquês Adam Daghim, contra a corrente do jogo, antes de Vladyslav Vanat igualar, aos 29, para o Dínamo de Kiev, que foi mais forte durante uma hora, mas pecou na finalização para poder discutir de forma mais consistente a eliminatória.



Na quarta-feira, mais quatro equipas vão conseguir o 'passaporte' para a fase seguinte, saídas dos embates Qarabaq-Dínamo Zabreb (0-3), Estrela Vermelha-Bodo/Glimt (1-2), Slávia de Praga-Lille (0-2) e Slovan Bratislava-Midtjylland (1-1).



O campeão Sporting e o Benfica têm já lugar garantido na fase de Liga da ‘champions’, cujo sorteio vai ser realizado na quinta-feira.