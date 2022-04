Zamalek de Jesualdo Ferreira vence e sobe a segundo no Egito

Para chegar à segunda vitória em outros tantos jogos na Liga desde que voltou ao clube, o técnico luso teve de "sofrer", mesmo tendo entrado praticamente a vencer graças a um tento de Bencharki, aos quatro minutos.Gabr, aos 11, e Lakay, aos 37, consumaram a reviravolta para a equipa da casa, mas El Said fez o 2-2 aos 45 minutos, com Ashour, aos 53, a marcar o golo decisivo para os forasteiros.Depois de três jogos sem vencer na Liga dos Campeões africana, que ditaram o afastamento do Zamalek, a equipa do técnico luso voltou aos triunfos e chegou aos 28 pontos, contra 26 dos Pyramids.O líder é o Al Ahly, que venceu em casa por 1-0 o Al Ittihad, com um golo do moçambicano Miquissone, e é a única equipa invicta na Liga egípcia, com 31 pontos.