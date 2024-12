Zamalek empata na Taça das Confederações

A equipa de José Gomes marcou dois golos num curto espaço de tempo, aos 33 e 40 minutos, pelo tunisino Seiffeddine Jaziri e o palestiniano Omar Faraj, respetivamente, mas, ainda antes do intervalo, permitiu que o Enyimba reduzisse para 2-1, aos 45+4, por Ifeany Ihemekwele.



Na segunda parte, a equipa nigeriana conseguiu chegar ao empate aos 57 minutos, graças a um golo do médio Chinedu Ufere.



O Zamalek lidera o Grupo D, com quatro pontos (dois jogos), seguido do Al Masry, com três (um), do Enyimba, com um (dois), e do Black Bulls, a zero (um).



O Al Masry é o atual líder do campeonato egício, com 10 pontos, à quarta jornada, enquanto o Zamalek, de José Gomes, é o segundo classificado, com nove.