Abertas candidaturas a fundo de 100 mil euros da FPF para clubes afetados

A medida surge após a reunião, de segunda-feira, da Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol, que aprovou as alterações ao regulamento do mecanismo de apoio que, ainda assim, continua a ser visto como um "processo evolutivo".



Em declarações à Lusa, a CEO da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Helena Pires, sublinhou que a prioridade é dar uma "resposta célere" para que os clubes e associações consigam "retomar e repor a normalidade das suas atividades".



Questionada sobre a disponibilidade da FPP aumentar o montante global dos apoios no valor de 100 mil euros, a dirigente esclareceu tratar-se do valor inicialmente disponibilizado pela Comissão Coordenadora, mas sublinha que este é um "processo evolutivo".



"Aquilo que neste momento nos preocupa efetivamente é garantir a proximidade e todo o apoio que possa ser dado ", afirmou Helena Pires, lembrando ainda que "uma parte da receita” do jogo particular da seleção nacional AA a realizar no feriado de 10 de junho também irá reverter para esta situação.



"Cá estaremos a seu tempo para ir tomando as decisões que se mostrarem convenientes e oportunas", acrescentou ainda, sublinhando que haverá um acompanhamento permanente da evolução da situação.



Helena Pires referiu também que o Presidente da FPF, Pedro Proença, irá visitar as zonas afetadas na próxima semana, estando ainda prevista a realização de uma reunião da direção da federação em Leiria, no dia 20 de fevereiro, como sinal de solidariedade para com os agentes desportivos atingidos pelo temporal.



Segundo o regulamento publicado hoje, podem beneficiar deste apoio Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), Sócios de Classe e Clubes ou Sociedades Desportivas que tenham sofrido danos significativos em infraestruturas desportivas, sociais ou comunitárias.



O documento estipula que as verbas devem ser aplicadas na reconstrução de infraestruturas destinadas à prática de futebol ou futsal e na aquisição de equipamentos essenciais à reposição da normalidade.



O apoio foca-se na recuperação das instalações para o seu estado anterior à catástrofe.



“A Federação Portuguesa de Futebol, obviamente, tendo em conta toda esta urgência e premência, decidirá rapidamente com relação aos processos que lhe forem submetidos”, garantiu ainda Helena Pires.



O prazo para o envio dos processos decorre entre hoje e 27 de fevereiro de 2026.



Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.



O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.



A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.