Ac. Viseu na luta pelo título

André Clóvis inaugurou o marcador aos 40 minutos, levando ao delírio os mais de cinco mil adeptos academistas presentes no Estádio do Fontelo. O Marítimo ainda restabeleceu a igualdade, aos 71 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Simo, mas Gohi decidiu a partida já no período de compensação, ao marcar aos 90+6 e 90+8 minutos, garantindo o triunfo dos viseenses.



Perante a melhor assistência da temporada no recinto viseense (5.236), a primeira parte foi equilibrada, com ligeiro ascendente inicial da formação insular, que esteve perto de inaugurar o marcador aos 23 minutos, quando Butzke surgiu descaído para a direita da área e rematou cruzado, com a bola a sair muito perto do poste da baliza defendida por Domen Gril.



A equipa orientada por Sérgio Fonseca reagiu e traduziu o domínio em golo, quando André Clóvis, melhor marcador do campeonato, apontou o 19.º tento após uma assistência de Zamora, que colocou a bola sobre a defesa maritimista, com o avançado brasileiro a finalizar de primeira, cruzado e fora do alcance do guarda-redes Samu.



Em desvantagem no marcador, o Marítimo apresentou-se mais proativo na segunda parte e empatou aos 71 minutos, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de João Guilherme sobre Carlos Daniel. Simo não tremeu da marca dos 11 metros e restabeleceu a igualdade.



O encontro entrou depois numa fase mais equilibrada, com as emoções reservadas para o período de compensação. Gohi assumiu o papel de herói, ao marcar aos 90+6 minutos, com um remate de fora da área, sem hipóteses para Samu, e 'bisou' dois minutos depois, 'selando' o triunfo do Académico de Viseu.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Marítimo 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, André Clóvis, 40 minutos.



1-1, Simo, 71 (grande penalidade)



2-1, Gohi, 90+6



3-1, Gohi, 90+8.



Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Michelis, Anthony Correia, Gu Costa (Pedro Barcelos, 90+7), Ceitil, Messeguem, Luís Silva (Kharaman, 72), João Guilherme (Gohi, 72), Álvaro Zamora (Mortimer, 86) e André Clóvis (Steczyk, 86).



(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Ruben Pereira, Pedro Barcelos, Tomás Silva, Kharaman, Mortimer, Gohi e Steczyk).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Marítimo: Samu, Xavi Grande (Rodrigo Andrade, 65), Madsen, Romain, Pedro Henrique, Danilovic (Guirassy, 65), Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo (José Melro, 88), Martin Téjon (Peña Zaumer, 79) e Butzke (Borukov, 88).



(Suplentes: Alfonso Pastor, Erivaldo Almeida, Rodrigo Andrade, Peña Zaumer, Marco Cruz, José Melro, Afonso Freitas, Borukov e Guirassy).



Treinador: Miguel Moita.



Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Xavi Grande (24) e Luís Silva (58).



Assistência: 5.236 espetadores.

