Futebol Nacional
Ac. Viseu vence Sporting B em Alcochete
O Académico de Viseu operou uma reviravolta para vencer na visita ao Sporting B (2-1) e regressar às vitórias na II Liga, o que lhe permitiu igualar os ‘leões’ na tabela classificativa.
A equipa secundária dos ‘verde e brancos’ adiantou-se no marcador por Paulo Cardoso (oito minutos), mas os visitantes igualaram, ainda na primeira parte, por Cihan Kahraman (14), e consumaram o triunfo através de João Guilherme (70) na etapa complementar.
A equipa orientada por Sérgio Fonseca voltou, assim, a somar três pontos, na 17.ª jornada do escalão secundário, após o empate com o Vizela (0-0, fora) e a derrota com o Benfica B (2-1, em casa), e subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, com 29 pontos.
Já o Sporting B somou a terceira derrota consecutiva, após desaires com Vizela (casa) e Benfica B (fora), ambas por 1-0, e ‘caiu’ para o terceiro lugar, em igualdade pontual com o adversário de hoje.
O resultado ao intervalo (1-1) no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, refletia o equilíbrio de uma primeira parte bem disputada e intensa, mas com poucos remates enquadrados.
Paulo Cardoso (08) iniciou e concluiu uma boa combinação de ataque, pelo lado esquerdo, para dar a vantagem ao Sporting B, mas o Académico de Viseu empatou antes do quarto de hora de jogo, por Cihan Kahraman (14), na recarga a um remate de André Clóvis, defendido por Diego Callai.
Pelo meio, Tomás Domingos (11) já tinha deixado um ‘aviso’ à equipa orientada por João Gião, ao cabecear à trave, mas só na segunda parte os visitantes consumaram a reviravolta, num lance de insistência finalizado por João Guilherme (70) onde Soufiane Messeguem parece ter tocado a bola com a mão antes de fazer a assistência.
Apesar dos protestos, o videoárbitro confirmou a decisão do juiz principal do encontro e o Sporting B reagiu mais com o coração do que com a cabeça, como demonstra um remate completamente desenquadrado, em boa posição, de Gabriel Silva (88), que finalizou bastante melhor já nos descontos (90+5), mas a centímetros do poste.
Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.
Sporting B – Académico de Viseu, 1-2.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Paulo Cardoso, 08 minutos.
1-1, Cihan Kahraman, 14.
1-2, João Guilherme, 70.
Equipas:
- Sporting B: Diego Callai, David Moreira, Lucas Taibo, Rafael Mota (Mateo Tanlongo, 62), José Silva (Lucas Anjos, 77), Eduardo Felicíssimo, Kauã Oliveira (Rayan Lucas, 77), Paulo Cardoso, Mauro Couto (Gabriel Silva, 77), Manuel Mendonça (Daniel Bragança, 62) e Rafael Nel.
(Suplentes: Guilherme Pires, Daniel Bragança, Mateo Tanlongo, Rafael Pontelo, Rayan Lucas, Lucas Anjos, Rafael Besugo, Gabriel Silva e Afonso Machado).
Treinador: João Gião.
- Académico de Viseu: Domen Gril, Tomás Domingos (Pedro Barcelos, 89), Anthony Correia, Nikos Michelis, Gustavo Costa, Soufiane Messeguem, Tomás Silva (Samba Koné, 83), Álvaro Zamora (Benjamin Rojas, 89), Cihan Kahraman (Lorougnon Gohi, 80), João Guilherme (Simão Silva, 80) e André Clóvis.
(Suplentes: Bruno Brígido, Pedro Barcelos, Samba Koné, Rodrigo Guedes, Benjamin Rojas, Rúben Pereira, Lorougnon Gohi, Francisco Machado e Simão Silva).
Treinador: Sérgio Fonseca.
Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Manuel Mendonça (34), Paulo Cardoso (37), Tomás Domingos (37), Kauã Oliveira (61), Rafael Nel (75) e Nikos Michelis (75).
Assistência: 574 espetadores.
