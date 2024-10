Académico acaba com invencibilidade do Penafiel

Os forasteiros foram mais eficazes e lograram marcar nas escassas oportunidades de golo que existiram num jogo muito tático, primeiro por André Clóvis, aos 76 minutos, com Samba Koné a confirmar o triunfo, aos 88, em forte remate na pequena área.



O Penafiel até começou melhor, mas sem traduzir essa superioridade inicial em oportunidades de golo, por oposição a um Académico, melhor no jogo a partir dos 20 minutos, dispondo Clóvis da melhor oportunidade, logo no começo, após cruzamento de Paulinho da direita.



Foi dessa forma que o Académico abriu o marcador, já no último quarto de hora do encontro, com Clóvis, oportuno, a antecipar-se a João Miguel e a desviar a bola para o fundo da baliza.



Os viseenses tiveram o mérito de retirar espaço aos velocistas Robinho, obrigado a recuar para ter bola, e Zé Leite, ainda assim próximo de marcar, aos 54 minutos, num lance em que lhe faltaram centímetros para se antecipar ao guarda-redes Grill.



João Miguel também podia ter marcado, aos 67 minutos, mas atirou por cima, assistido pela peitaça de Gabriel Barbosa.



Não marcou o Penafiel, faturou o Académico: Koné aproveitou um ressalto na área e ‘fuzilou’ Baldé, confirmando o surpreendente triunfo, por números exagerados, da formação viseense.



Na tabela, o Penafiel, que poderá ser destronado da liderança por Tondela ou Benfica B (defrontam-se na jornada), mantém 18 pontos, mais quatro do que o Académico de Viseu, provisoriamente no quarto lugar.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Académico de Viseu, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, André Clóvis, 76 minutos.



0-2, Samba Koné, 88.



Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Maga, João Miguel, Rúben Pereira, João Silva, Tiago Rodrigues, Reko (Fatai, 80), Diogo Batista (Suker, 87), Zé Leite (André Silva, 80), Gabriel Barbosa (Skuka, 81) e Robinho.



(Suplentes: Miguel Oliveira, Bruno Pereira, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, Ewerton, Fatai, André Silva, Suker e Skuka).



Treinador: Hélder Cristóvão (substituído no banco por castigo pelo adjunto André Sousa).



- Académico de Viseu: Domen Grill, Paulinho, Aidara, Nikos Michelis, Henrique Gomes (Igor Milioransa, 70), Miguel Bandarra (Marquinho, 71), Sori Mané, Samba Koné, Yuri Araújo (Messeguem, 86), André Clóvis e Gautier Ott (Simão Silva, 90+2).



(Suplentes: Matheus Sampaio, André Almeida, Igor Milioransa, Simão Silva, Messeguem, Kahraman, Marquinho, Famana Quizera e Diogo Almeida).



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique Gomes (43), Marquinho (72), Maga (74), Paulinho (90) e Igor Milioransa (90+3).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.