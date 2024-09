Académico de Viseu cai na Taça de Portugal após derrota nos pénaltis em Évora

Após um bom início por parte dos visitantes, com algumas ocasiões de golo, numa André Clóvis rematou ao poste, os alentejanos equilibraram e foram os primeiros a marcar, com o central Cassiano a encostar para o fundo da baliza na sequência de um livre.



Em cima do intervalo, quando o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, parecia confortável no jogo, o Académico de Viseu empatou com um golo do médio Famana Quizera, que rematou com êxito, à entrada da área, após um mau alívio da defesa adversária.



O golo fez acordar os viseenses, já que, até ao apito para o descanso, dispuseram de duas boas oportunidades para dar a volta ao resultado, numa o guarda-redes Marcelo Valverde defendeu e na outra o defesa Paulinho rematou à trave.



Na segunda parte, o jogo continuou dividido e houve menos oportunidades de golo, mas a melhor, já no minuto 90, pertenceu ao avançado do Académico de Viseu Yuri Araújo que, à entrada da área, acertou na trave eborense.



Com o 1-1 no marcador, o jogo foi para prolongamento e, no início, os visitantes até foram mais dominadores, mas, com o passar do tempo, o equilíbrio voltou e, no final, acabou por imperar o empate, obrigado ao desempate por grandes penalidades.



Nos penáltis, o guarda-redes do Lusitano de Évora Marcelo Valverde foi determinante, defendendo três das cinco grandes penalidades.