Académico de Viseu passa com distinção em Alverca e segue na frente da II Liga

Ao intervalo o Académico de Viseu já vencia por 3-0, com golos de Yuri Araújo, aos 11 minutos, André Clóvis, aos 14, e André Almeida, aos 35. Na segunda parte, Paulinho, aos 50 minutos, apontou o último tento dos comandados de Rui Ferreira.



Foi a terceira vitória para os viseenses, que os coloca provisoriamente na liderança isolada da II Liga, com 10 pontos. O Alverca mantém o 13.º lugar da tabela classificativa, com três pontos.



Antes do início da partida, cumpriu-se um minuto de silêncio em homenagem a Sven-Göran Eriksson, treinador sueco que orientou o Benfica nas décadas de 90 e 90, e que faleceu na segunda-feira.



O Académico de Viseu entrou ao ataque e Gautier obrigou Bravim a defesa atenta na sequência de um remate de fora da área.



Não demorou muito a chegar o primeiro golo dos viseenses, aos 11 minutos, por Yuri Araújo, a antecipar-se na pequena área a um cruzamento da esquerda de Messeguem, fazendo o seu terceiro golo na II Liga.



Três minutos depois, André Clóvis ampliou para 2-0, encostando ao segundo poste um cruzamento bem tirado por Paulinho, e estreou-se a marcar no campeonato.



O Alverca só conseguiu reagir através de Brenner Lucas, com o extremo brasileiro criar perigo em dois remates travados por Gril.



No entanto, foram os forasteiros a fazer o terceiro golo, aos 35 minutos, pelo defesa-central André Almeida, numa emenda de cabeça na pequena área, na sequência de um livre da esquerda.



Na segunda parte, e apesar das alterações promovidas por José Pedro, treinador do Alverca, foi o Académico de Viseu a chegar ao quarto golo, por Paulinho, na sequência de um remate cruzado de fora da área.







Jogo no Complexo Desportivo de Alverca



Alverca – Académico de Viseu, 0-4.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Yuri Araújo, 11 minutos.



0-2, André Clóvis, 14.



0-3, André Almeida, 35.



0-4, Paulinho, 50.



Equipas:



- Alverca: Bravim, Dias, Varela, Iago Mendonça (Luís Miguel, 46), Lucas Kawan (Pires, 46), Diogo Martins (Janickson, 73), Bicalho, Andrezinho, Vítor Bruno, Brenner Lucas (Harramiz, 58) e Carter (João Lima, 58).



(Suplentes: Pedro Silva, Sema Velazquez, Luís Miguel, Paulo Eduardo, Pires, Harramiz, Mateus Sarará, João Lima e Janickson).



Treinador: José Pedro.



– Académico de Viseu: Gril, Paulinho, Aidara, André Almeida, Igor Milioransa, Soriano Mané, Messeguem (Kahraman, 72), Marquinho (Famana Quizera, 59), Gautier (João Pinto, 59), Yuri Araújo (Nils Mortimer, 71) e André Clóvis (Nussbaumer, 76).



(Suplentes: Sampaio, João Pinto, Samba Koné, Famana Quizera, Nils Mortimer, Kahraman, Nussbaumer, Bandarra e Marinelli.



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Iago Mendonça (44), Luís Miguel (65) e Vítor Bruno (74).



Assistência: 626 espetadores.