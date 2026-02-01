AFS aposta em plano A e B para contrariar o Sporting de Braga

“Preparamos um plano A e B, tendo em conta o estado do relvado e as condições climatéricas”, disse João Henriques, sem adiantar pormenores, na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira.



O técnico voltou a falar nas melhorias da equipa face às adversidades, evidenciando a evolução no número de remates efetuados e consentidos e na agressividade, cenário que lhe deixa boas impressões para “contrariar um Braga que vem de uma sequência muito positiva”.



“O Sporting de Braga gosta de ter bola, tem uma ideia muito vincada do seu treinador, é a equipa com mais posse do campeonato e muito agressiva com e sem bola, com individualidades que podem desequilibrar. É claramente favorita, mas preparamos o jogo como mais uma oportunidade para somar pontos”, sublinhou.



A favor do AFS concorre a crença coletiva de que “as coisas vão melhorar” e que a primeira vitória “vai acontecer a qualquer momento”, alcançada a estabilidade emocional do grupo.



Sobre a expulsão no jogo com o Casa Pia (3-3), a primeira da carreira, João Henriques pediu hoje maior rigor ao Conselho de Disciplina, considerando ter sido “triplamente prejudicado”.



“Nunca insultei um árbitro. Saí do jogo, paguei 612 euros de multa e não posso estar no banco com o Sporting de Braga”, afirmou o treinador do AVS, acrescentando que o relatório não reflete o sucedido.



O técnico não estará no banco na receção ao Sporting de Braga, sendo substituído pelo adjunto João Correia, enquanto acompanhará o jogo a partir da bancada.



Na véspera do fecho do mercado, João Henriques fez um balanço “muito positivo” da estratégia do clube, após oito saídas e duas entradas, sublinhando a necessidade de reduzir um plantel que tinha 31 jogadores à sua chegada.



“Agora há dois jogadores por posição, num ou noutro caso três, e todos se sentem úteis. Estão mais dois ou três jogadores para fechar e isso demonstra que foi um mercado muito bom para nós”, referiu.



O treinador confirmou as entradas do defesa-direito Mateus Pivô e do avançado Antoine Baroan, faltando apenas a oficialização, admitindo ainda a chegada de um extremo.



Para o encontro com o Braga, são ausências confirmadas Molina, Rafael Barbosa e Devenish, este último por castigo.



O AFS, último classificado com cinco pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 33, na segunda-feira, às 18:45, no estádio do Clube Desportivo das Aves, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.