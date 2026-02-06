EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

AFS confirma lesão grave de Antoine Baroan

AFS confirma lesão grave de Antoine Baroan

O Aves Futebol SAD (AFS) confirmou, em comunicado, a gravidade da lesão de Baroan. O jogador fraturou a perna esquerda e deverá estar ausente dos relvados até ao final da temporada.

RTP /
O jogador fraturou a perna esquerda e deverá estar ausente dos relvados até ao final da temporada | Foto: António Cotrim - Lusa

VER MAIS
Na estreia pelo emblema de Vila das Aves, clube ao qual chegou por empréstimo no último dia da janela de transferências de janeiro, Antoine Baroan lesionou-se gravemente num lance disputado com Luis Suárez, que ficou visivelmente preocupado com a situação.

O jogador do AFS teve de sair em maca após o choque com o avançado do Sporting | Foto: António Cotrim 

Em comunicado no site oficial, o Aves SAD atualizou o quadro clínico do ponta de lança francês.

"O jogador Antoine Baroan, que se estreava pelo AFS, fraturou a perna esquerda no decorrer do jogo com o Sporting CP. O jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu de imediato para o Hospital de São José, em Lisboa, para ser observado e dar sequência ao processo de estabilização. Será depois transportado para o Hospital de Famalicão e, posteriormente, ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD".

Na conferência de imprensa após o prolongamento, que fechou o resultado em 3-2 para o Sporting, o treinador do AFS, João Henriques, já havia alertado para a gravidade da lesão.

“É o primeiro e último jogo de Baroan. É uma situação realmente negativa, triste para nós, mas sobretudo para o jogador. São situações que acontecem, infelizmente”, confessou.

Esta sexta-feira, no hospital, o jogador partilhou uma mensagem para os adeptos no Instagram, afirmando que estava bem e em “boas mãos”.

AFS e Sporting também recorreram às redes sociais para apoiar o jogador, que se prepara agora para passar por uma longa recuperação.




PUB
PUB