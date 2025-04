AFS e Estoril procuram regresso às vitórias

Na antevisão do jogo, o treinador do AFS, Rui Ferreira, falou sobre o momento menos feliz, mas garantiu ter a mesma confiança no grupo: "Foi uma semana mais carregada, e é importante sentir tanto as vitórias como as derrotas. Temos de manter sempre um nível competitivo forte e fazer os jogadores compreenderem o contexto em que estamos inseridos. Temos total confiança nos nossos jogadores para este encontro. Estamos certos de que teremos um grupo forte e coeso".





Do outro lado, vai estar o Estoril, bem mais tranquilo e confiante. No ano civil de 2025, os "canarinhos" só perderam diante de Sporting e FC Porto; pelo meio, registaram também seis vitórias em oito jogos. Por isso, a manutenção já foi garantida, mas Ian Cathro revelou, na antevisão, que quer mais: "Nós não queremos, não podemos, viver num mundo em que podemos ir a um jogo mais tranquilos por causa disso [ter a manutenção garantida]... Então, espero só ver novamente fogo de artifício (aconteceu após o empate frente ao Rio Ave) se for pelo apuramento para a Europa".





Impedidos de dar o seu contributo esta sexta-feira vão estar Rafael Rodrigues, Gerson Rodrigues, Aderllan Santos - do AFS - e Joel Robles - do Estoril Praia, em dúvida.



Para os da casa, o cenário é de maior urgência, com o AFS a somar 23 pontos em 27 jogos, os mesmos do Estrela da Amadora, que é 15.º, enquanto, em zona de descida direta, estão Farense (17.º, 17 pontos) e Boavista (18.º, 15).



Para o Estoril Praia, o objetivo é voltar às vitórias, com a equipa descansada no nono lugar (36 pontos), mas a atravessar um momento menos positivo, após duas derrotas (Sporting e FC Porto) e dois empates (Farense e Arouca).

O jogo em Vila das Aves, a partir das 20h15, que terá arbitragem de André Narciso, coloca frente-a-frente duas equipas que tentam inverter a tendência de maus resultados: o AFS após três derrotas seguidas e o Estoril Praia sem vencer há quatro jornadas.