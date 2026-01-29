Alex Amorim troca Alverca por Génova

A SAD do Alverca oficializou a saída do médio Alex Amorim, de 20 anos, para o emblema genovês, por oito milhões de euros, tornando-se na maior venda da história do emblema ribatejano.



Alex Amorim foi um dos destaques da equipa orientada por Custódio Castro, nesta temporada de regresso do clube à I Liga, 21 anos depois.



O jovem médio chegou ao Alverca no início da época, proveniente dos brasileiros Fortaleza, assumindo-se como uma das figuras da equipa, somando dois golos em 21 jogos pelo emblema alverquense.