Futebol Nacional
Alex Amorim troca Alverca por Génova
O Alverca, da I Liga, anunciou a transferência do médio brasileiro Alex Amorim, para os italianos do Génova, da Série A, num comunicado publicado na página oficial do clube na Internet.
A SAD do Alverca oficializou a saída do médio Alex Amorim, de 20 anos, para o emblema genovês, por oito milhões de euros, tornando-se na maior venda da história do emblema ribatejano.
Alex Amorim foi um dos destaques da equipa orientada por Custódio Castro, nesta temporada de regresso do clube à I Liga, 21 anos depois.
O jovem médio chegou ao Alverca no início da época, proveniente dos brasileiros Fortaleza, assumindo-se como uma das figuras da equipa, somando dois golos em 21 jogos pelo emblema alverquense.
Alex Amorim foi um dos destaques da equipa orientada por Custódio Castro, nesta temporada de regresso do clube à I Liga, 21 anos depois.
O jovem médio chegou ao Alverca no início da época, proveniente dos brasileiros Fortaleza, assumindo-se como uma das figuras da equipa, somando dois golos em 21 jogos pelo emblema alverquense.