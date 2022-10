Alex Costa é o novo treinador do Covilhã

”, escreveu o clube serrano, na mesma nota.O novo técnico dos "leões da serra", de 43 anos, começou o percurso de treinador no FC Felgueiras e orientou o Académico de Viseu, no segundo escalão do futebol nacional, na temporada 2014/15.O vimaranense passou depois pelos juniores do Vitória de Guimarães, pela equipa B e, na última época, foi adjunto no Zamalek, do campeonato egípcio.Alex Costa estreia-se no banco do Sporting da Covilhã no domingo, na partida frente ao Académico de Viseu, da oitava jornada da II Liga de futebol.Os serranos encontram-se na 17.ª e penúltima posição na tabela classificativa, com cinco pontos, menos um do que o adversário de domingo.