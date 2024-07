Alex Pinto reforça defesa do Arouca

Alex Pinto fez apenas a segunda metade da época 2023/24 no Gil Vicente, depois de atuar no FC DAC 1904, clube eslovaco que representava desde janeiro de 2022.Num lote de reforços que conta já com Chico Lamba, proveniente do Sporting, Nico Mantl, do Salzburgo, Pablo Gozálbez, do Valência, e o colega de posição Tiago Esgaio, do Sporting de Braga, Joel Pinho revelou esperar ainda a oficialização de "mais um defesa central e um médio" nos próximos dois dias.Face à saída de Bogdan Milovanov, em final de contrato, os "lobos" já haviam segurado a chegada definitiva de Tiago Esgaio, após três empréstimos sucessivos pelo Sporting de Braga, fechando agora as vagas para o lado direito da defesa.