Alverca e Felgueiras empatam na abertura da segunda jornada

Landinho, aos 60 minutos, abriu o ativo para o Felgueiras. Rampa, aos 70, com um golo na própria baliza, permitiu o empate para o Alverca.



O Alverca teve entrada dinâmica pelos corredores laterais, com o avançado João Lima, aos oito minutos, a desperdiçar a primeira oportunidade de golo, num desvio à boca da baliza que saiu ao lado, na sequência de um cruzamento da direita de Lucas Kawan.



O Felgueiras foi sempre uma equipa perigosa e respondeu à passagem da meia hora, por duas vezes, através de dois cabeceamentos que foram sustidos pelo guarda-redes Bravim e pela barra da baliza do Alverca.



No início da segunda parte o Felgueiras teve golo invalidado, por posição irregular de Théo Fonseca, mas ao minuto 60, Landinho adiantou mesmo o Felgueiras, através de um remate feliz, que desviou num defesa contrário e traiu Bravim.



O Alverca não perdeu o discernimento e conseguiu igualar, também num lance com alguma sorte à mistura. Na sequência de um canto, Ricardo Dias desviou de cabeça ao primeiro poste, e a bola acabou por tabelar em Rampa para dentro da baliza do Felgueiras.



Com este empate as duas equipas somam dois pontos em duas jornadas realizadas na II Liga portuguesa de futebol.



Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Alverca – Felgueiras, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



0-1, Landinho, 60 minutos.



1-1, Rampa, 70 (na própria baliza).



Equipas:



- Alverca: Bravim, Iago Mendonça, Varela, Dias, Lucas Kawan (Vítor Bruno, 72), Pires, Mateus Sarará (Diogo Martins, 82), Bicalho, Andrezinho (Luís Miguel, 64), Brenner Lucas (Harramiz, 72) e João Lima (Carter, 64).



(Suplentes: Pedro Silva, Carter, Luís Miguel, Paulo Eduardo, Kauan, Harramiz, Diogo Martins, Vítor Bruno e Janickson).



Treinador: José Pedro.



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eiró, Rui Rampa, Afonso Silva, Edwin Banguera (Pedro Rosas, 87), Vasco Moreira, Landinho (Berna, 86), Gabi Pereira (Aílson Tavares, 65), João Santos (Feliz Vaz, 69), Léo Teixeira (Bruninho, 86) e Théo Fonseca.



(Suplentes: Vítor São Bento, Julián Bonilla, Pedro Rosas, Bruninho, Mike, David Veiga, Berna, Feliz Vaz e Aílson Tavares).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Andrezinho (06 minutos), Iago Mendonça (33), Dias (48), João Lima (56), Mateus Sarará (67), Aílson Tavares (76) e Théo Fonseca (90+2).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.